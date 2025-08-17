Onana neanche convocato per Man United-Arsenal, Amorim: “Non è infortunato”

André Onana non è stato convocato per il big-match tra Manchester United-Arsenal: la motivazione di Rúben Amorim

Scelte importanti, quelle prese da Rúben Amorim in occasione di Manchester United-Arsenal, gara valida per la prima giornata del campionato di Premier League 2025/26.

Tra i calciatori non convocati dall’allenatore portoghese per la partita dell’Old Trafford ci sono due vecchie conoscenze del nostro calcio: l’attaccante ex Atalanta Rasmus Højlund e André Onana, portiere ex Inter.

Il danese classe 2003 è stato escluso (anche) per motivi legati al calciomercato (QUI L’ARTICOLO COMPLETO), mentre le motivazioni dietro alla non convocazione di Onana sono diverse.

“André non è infortunato, si è ripreso ma gli altri giocatori hanno fatto bene durante la prestagione… Devo trovare un equilibrio. La prossima settimana sarà un’altra storia. Questa settimana abbiamo scelto questi giocatori“, con queste dichiarazioni Amorim ha giustificato la scelta di schierare Altay Bayındır al posto del portiere camerunese. Si tratta quindi di una decisione che non è stata influenzata da nessun infortunio.