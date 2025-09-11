Manchester United, ufficiale la cessione di Onana al Trabzonspor

André Onana, Manchester United (Imago)

Il Manchester United ha ufficializzato la cessione in prestito di André Onana al Trabzonspor

Dopo due anni con più bassi che alti si conclude, almeno per il momento, l’avventura di André Onana al Manchester United.

Il portiere camerunense, che era arrivato in Inghilterra dall’Inter per 50 milioni di euro, saluta i Red Devils e si trasferisce in prestito al Trabzonspor, in Turchia.

Sono state due stagioni molto complicate per il classe ’96, che non è riuscito a incidere né con Ten Hag – l’allenatore che lo aveva fatto rendere al meglio all’Ajax – né con Amorim, che nell’ultimo periodo lo aveva relegato anche a portiere di riserva.

Gli inglesi hanno dunque investito su un nuovo portiere, Senne Lemmens, decidendo di lasciare andare il camerunense.

Il comunicato del Manchester United su Onana

Il Manchester United ha annunciato il trasferimento dell’ex Inter: “André Onana si è unito al Trabzonspor con un prestito per tutta la stagione 2025/26, in attesa del nulla osta e della registrazione a livello internazionale. Il 29enne nazionale camerunense ha collezionato 102 presenze con i Red Devils da quando è stato acquistato dall’Inter nel luglio 2023“.

I Red Devils hanno ripercorso la carriera del portiere in Inghilterra: “Nella sua prima stagione allo United, André ha fatto parte della squadra che ha sollevato la Emirates FA Cup dopo la vittoria per 2-1 contro il Manchester City al Wembley Stadium. Onana ha giocato 50 partite nella sua seconda stagione e il nostro numero 24 ha ora concordato il trasferimento in prestito al Trabzonspor. L’accordo è stato finalizzato prima della chiusura del mercato turco, che avverrà venerdì. Vogliamo augurare ad André buona fortuna“.