L’OM fa muro per Balerdi e Rabiot: la situazione

Balerdi e Rabiot al centro del progetto del Marsiglia: il club francese fa muro sulle uscite in vista della prossima stagione.

L’Olympique Marsiglia non intende smantellare il proprio organico in vista della prossima stagione. La società francese sta già lavorando in sinergia con Roberto De Zerbi per programmare il futuro, con l’allenatore felice di restare nel club. A confermarlo è stato lo stesso De Zerbi ieri a Foggia, durante l’evento in cui gli è stata conferita la cittadinanza onoraria: nessun contatto con l’Inter, come ha ribadito pubblicamente.

All’interno del piano tecnico delineato con De Zerbi, il Marsiglia ha eretto un muro alle voci di mercato che coinvolgono Adrien Rabiot e Leonardo Balerdi.

Entrambi considerati centrali nel progetto OM, non sono sul mercato. La società non ha intenzione di aprire trattative anche per Rabiot, nonostante sia particolarmente legato a Massimiliano Allegri, appena tornato in attività con l’avventura al Milan.

Lo stesso discorso vale per Leonardo Balerdi, difensore argentino finito nel mirino della Roma. Il club giallorosso ha mostrato interesse, ma l’OM considera il giocatore un punto fermo del proprio progetto: Balerdi è il capitano della squadra e il Marsiglia non vuole privarsene.

Marsiglia, De Zerbi al centro del progetto tecnico

La volontà del Marsiglia è quella di costruire attorno a De Zerbi una squadra competitiva senza dover rinunciare ai propri punti fermi. La permanenza dell’allenatore, ufficialmente confermata dal diretto interessato, rappresenta un tassello fondamentale in vista della prossima stagione.

Il club ha quindi deciso di blindare i suoi elementi chiave, a partire proprio da Rabiot e Balerdi. Per il centrocampista, il cui nome è stato accostato a un possibile passaggio al nuovo Milan di Allegri, non esiste al momento alcuna trattativa. Resta un giocatore su cui il Marsiglia vuole continuare a puntare.

Anche per Balerdi, la posizione è chiara: è il leader della difesa e capitano del gruppo, e il Marsiglia non intende aprire a una cessione, nemmeno di fronte all’interesse concreto della Roma. Molto dipenderà dalle eventuali mosse del club giallorosso nelle prossime settimane, ma l’intenzione dell’OM è quella di non cedere il proprio capitano.