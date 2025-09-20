Il Marsiglia torna in Italia. Dopo il ritiro della scorsa stagione, la squadra di Roberto De Zerbi si allenerà di nuovo a Roma

L’Olympique Marsiglia torna in ritiro in Italia. Come annunciato dal club francese, i giocatori di De Zerbi voleranno a Roma il prossimo lunedì 22 settembre. Per l’OM, il ritiro nella capitale non è una novità. In vista degli ultimi impegni della scorsa stagione, infatti, la società francese aveva deciso di spostare la sede dei propri allenamenti a Roma.

Visto l’esito positivo del ritiro al termine della scorsa Ligue 1, con la qualificazione dell’OM in Champions League, De Zerbi e la dirigenza francese hanno deciso di ripetere l’esperienza. Il Marsiglia ha comunicato così la propria decisione:

“ROMA BIS REPETITA!

“Dopo il successo del ritiro di coesione a Roma della scorsa stagione, il club ha deciso di ripetere l’esperienza. La squadra tornerà nella capitale italiana per alcuni giorni di lavoro collettivo a partire da lunedì prossimo, combinando allenamenti, workshop di gruppo e momenti di vita comune”.

“Questo ritiro è perfettamente in linea con la filosofia dei dirigenti e dell’allenatore, che vedono in questi incontri l’occasione ideale per rafforzare lo spirito di squadra e integrare i nuovi arrivati. L’edizione precedente era stata accolta con entusiasmo dai giocatori e dallo staff per il suo impatto sulla dinamica collettiva. Sfruttando ciò che ha funzionato la scorsa stagione, questo nuovo soggiorno a Roma mira a consolidare i legami nascenti e gli automatismi già esistenti nella rosa”.