La conferma del calciatore alla Bild: “Il mio club è stato insultato”

“Sono stato provocato e insultato personalmente per un lungo periodo all’interno del tendone, anche il mio club, il Galatasaray, è stato insultato”. La testimonianza alla Bild è di Leroy Sané. L’accaduto? Il calciatore tedesco, attualmente al Galatasaray, ha partecipato all’Oktoberfest in Baviera.

Ma la sua presenza non è stata gradita da alcuni tifosi: Sané, infatti, è stato protagonista di un increscioso alterco. Secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco il calciatore avrebbe avuto – domenica 5 ottobre – una lieve colluttazione con un uomo (tifoso del Bayern Monaco), dal quale sarebbe stato provocato.

Passato accanto a un tavolo con alcuni tifosi bavaresi, diversi di loro gli avrebbero urlato contro: “Scheiss-Gala!”, ovvero “M***a Galatasaray!”. Poi una serie di insulti avrebbero fatto perdere la pazienza a Sané: avvicinatosi a uno di loro, ecco il diverbio fisico.

“In quell’atmosfera tesa sono stato anche spintonato e ne è scaturita una breve colluttazione. In quel momento avrei dovuto mantenere la calma e lasciar correre, è una lezione che mi porto a casa”. Le forze di sicurezza sono intervenute immediatamente e hanno diviso i due.