Milan, Okafor può restare: cessione solo a titolo definitivo

La situazione riguardo le uscite nel reparto avanzato del Milan

Noah Okafor potrebbe restare al Milan. Lo svizzero sta convincendo Massimiliano Allegri nella pre-season e aumentano le possibilità di una sua permanenza.

Il classe 2000, che continua a piacere al Bologna, partirà solo in caso di offerta soddisfacente a titolo definitivo. In caso di addio, l’ex Salisburgo vuole giocare in un top club in Europa.

Nell’ultima stagione, Okafor ha raccolto 20 presenze complessive, considerando anche le 4 con la maglia del Napoli. In Serie A, lo svizzero ha segnato 7 gol e servito 2 assist nelle 43 partite totali giocate dal suo arrivo in rossonero.