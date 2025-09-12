Okafor: “Per i giocatori è difficile acquisire fiducia quando giochi pochi minuti”

Noah Okafor è tornato a parlare della sua decisione di lasciare il Milan e la Serie A

L’ex attaccante di Milan e Napoli, è tornato a parlare sulla sua scelta di lasciare la Serie A e approdare in Premier League, al Leeds United.

Okafor, campione d’Italia in carica, ha spiegato come lo scarso minutaggio riservatogli in Italia negli ultimi anni, abbia influito sulla decisione di lasciare la Serie A e provare una nuova esperienza.

Di seguito le sue parole: “Ho bisogno di ritrovare la fiducia, quando giochi 10, 20, 30 minuti a partita, è difficile mettersi in forma per noi giocatori. Ecco perchè ho preso questa decisione, so quali sono le mie qualità. Quando giochi così poco non sei più abituato al ritmo, il calcio è duro.”

Ha poi aggiunto su Daniel Farke, allenatore della sua nuova squadra: “Ogni giocatore vuole giocare sempre, con questo allenatore sento che posso ritrovare la fiducia.”

I numeri di Okafor in Italia

L’esperienza di Okafor in Italia non è stata del tutto brillante. La sua migliore stagione è stata senza dubbio quella del 23/24 al Milan, quando si era ritagliato un buon ruolo da “dodicesimo uomo”, realizzando diverse reti decisive entrando dalla panchina.

Con i rossoneri ha realizzato 7 gol e 4 assist in 51 presenze, numeri condizionati sicuramente anche dallo scarso minutaggio. Nei sei mesi al Napoli ha visto il campo solo per 40 minuti ma è riuscito comunque a laurearsi Campione d’Italia.