Ochoa-Burgos, il messicano scappa prima di firmare: cosa è successo

Il curioso episodio che ha visto protagonista il portiere ex Salernitana

Guillermo Ochoa è un nuovo giocatore del Burgos (o quasi). Il trasferimento, infatti, è saltato per colpa… di un caffè. Ma andiamo per gradi.

Il club, che gioca nella seconda divisione spagnola, era pronto a ingaggiare il messicano. Ochoa, una volta arrivato in città, ha superato le visite mediche ma, prima della firma sul contratto, ha chiesto una modifica contrattuale.

Nell’attesa che i dirigenti del Burgos sistemassero i documenti, però, avviene l’episodio che cambia le carte in tavola.

Il portiere, infatti, decide di andare a prendersi un caffè… e di non tornare più. Nonostante le telefonate della società all’estremo portiere, Ochoa non si è più presentato.