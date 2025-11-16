Infortunio in Nazionale per Oblak, a poco più di una settimana dalla sfida contro l’Inter: le parole del CT Kek

Brutte notizie in vista per l’Atletico Madrid. Jan Oblak si è infatti infortunato durante Slovenia-Kosovo, come annunciato dal CT Kek dopo la partita: “Il fastidio c’era, bisogna ammetterlo. Ora è peggiorato“.

Il portiere salterà la sfida contro la Svezia, match valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni verso i Mondiali: “Credo che in Svezia ci sarà un altro portiere tra i pali. Spero che Jan non abbia nulla di grave e possa tornare a giocare il prima possibile“.

Se l’esperto portiere classe ’93 fosse costretto a uno stop in vista delle prossime partite, tra i pali della porta dei Colchoneros potrebbe andare Juan Musso. L’ex portiere di Udinese e Atalanta non ha ancora giocato in questa stagione, mentre nello scorso campionato è sceso in campo soltanto in due occasioni.