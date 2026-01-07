Spezia, sempre più vicino il ritorno di Nzola

Continuano i contatti tra lo Spezia e M’Bala Nzola per il ritorno a sorpresa

M’Bala Nzola è sempre più vicino al ritorno allo Spezia tre anni e mezzo dopo.

Proseguono i contatti in queste ore per capire le cifre dell’operazione e per trovare l’intesa sullo stipendio dell’attaccante angolano.

Lo Spezia insiste e il ritorno di Nzola in bianconero potrebbe concretizzarsi. L’attaccante ha giocato nella squadra ligure per ben quattro stagioni: dal 2019 al 2023.

Ricordiamo che il giocatore ha rotto con il Pisa ma è di proprietà della Fiorentina. I due club toscani stanno trovando una soluzione per poi proseguire con l’operazione con lo Spezia.