Pisa, previsti oggi contatti con la Fiorentina per Nzola

La situazione legata al reparto offensivo del Pisa: previsti contatti per l’attaccante angolano nella giornata di oggi.

Il Pisa lavora su più fronti in vista della prossima stagione di Serie A e in particolare pensa a un nome all’altezza per il reparto offensivo.

In questo senso sono in programma dei contatti nella giornata di oggi con la Fiorentina per M’Bala Nzola, attaccante classe 1996 rientrato in viola dopo il prestito in Francia al Lens.

Il Pisa continua comunque a lavorare anche per Patrick Cutrone e Simeone. Un eventuale arrivo dell’attaccante della Fiorentina, infatti, non escluderebbe a prescindere anche il trasferimento dell’attaccante del Como o di quello del Napoli. I nerazzurri potrebbero infatti decidere di fare un doppio investimento.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, invece, il Pisa ha avanzato un’offerta per Jesse Joronen. Il classe 1992, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Venezia, ha però rifiutato la proposta.