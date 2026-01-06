L’avventura di Nzola a Pisa è terminata: si cerca una nuova soluzione
L’avventura di M’Bala Nzola a Pisa è giunta al termine: le ultime sull’attaccante angolano
L’esperienza di M’Bala Nzola a Pisa è arrivata al capolinea.
L’attaccante angolano ha concluso il suo capitolo in Toscana con un rigore sbagliato contro il Como, sul punteggio di 0-2 per i ragazzi di Fàbregas.
Dopo appena sei mesi dal suo arrivo dalla Fiorentina, Nzola si prepara quindi a una nuova avventura.
Società e giocatore, infatti, stanno cercando di trovare una soluzione in grado di mettere d’accordo tutte le parti coinvolte.