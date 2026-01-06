Questo sito contribuisce all'audience di

L’avventura di Nzola a Pisa è terminata: si cerca una nuova soluzione

Gianluca Di Marzio 6 Gennaio 2026
M’Bala Nzola (Imago)

L’avventura di M’Bala Nzola a Pisa è giunta al termine: le ultime sull’attaccante angolano

L’esperienza di M’Bala Nzola a Pisa è arrivata al capolinea.

L’attaccante angolano ha concluso il suo capitolo in Toscana con un rigore sbagliato contro il Como, sul punteggio di 0-2 per i ragazzi di Fàbregas.

Dopo appena sei mesi dal suo arrivo dalla Fiorentina, Nzola si prepara quindi a una nuova avventura.

Società e giocatore, infatti, stanno cercando di trovare una soluzione in grado di mettere d’accordo tutte le parti coinvolte.