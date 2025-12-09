Pisa, Nzola espluso e in Coppa d’Africa: quando sconterà la squalifica l’attaccante?

L’angolano ha rimediato un cartellino rosso nell’ultimo match di campionato

Il Pisa dovrà fare a meno di M’Bala Nzola per le prossime gare di campionato. L’attaccante angolano, infatti, ha rimediato un cartellino rosso nei minuti finali della gara contro il Parma tirando un calcio a Keita. Come si legge nel comunicato ufficiale del giudice sportivo le giornate di squalifica saranno tre.

L’ex Spezia, inoltre, partirà per la Coppa d’Africa. La partenza era programmata per il 15 dicembre, dopo la giornata di Serie A, ma vista l’espulsione Nzola dovrebbe raggiungere la sua nazionale in questi giorni per prendere parte alla competizione che inizierà il 21 dicembre.

L’esordio per l’Angola sarà il 22 dicembre contro il Congo. Qualora dovesse arrivare in finale per Nzola l’ultimo impegno in Coppa d’Africa sarebbe il 18 gennaio 2026 con la finalissima.

Da quando inizierà a decorrere, quindi, la squalifica di Nzola? Ecco cosa prevede il regolamento.

Nzola squalificato: quali partite salterà?

La partenza in Coppa d’Africa non inciderà sulla squalifica di Nzola. L’angolano, che sarà fermo per tre giornate, sconterà la sanzione disciplinare nei prossimi tre turni di Serie A (quindicesima, sedicesima e diciassettesima giornata).

Nzola, quindi, al suo ritorno dalla competizione sarà regolarmente a disposizione di Alberto Gilardino senza dover scontare ulteriormente la sua squalifica. Qualora dovesse uscire dopo i gironi, il giocatore del Pisa potrebbe allora già essere a disposizione per la gara con il Genoa in programma il 3 gennaio 2026.

Un altro giocatore del Pisa convocato in Coppa d’Africa

M’Bala Nzola, però, non è l’unico calciatore del Pisa convocato per la Coppa d’Africa. La Nigeria, infatti, ha chiamato anche Ebenezes Akinsanmiro, centrocampista ex Inter che sta disputando un ottimo avvio di campionato con la maglia dei toscani.

A differenza dell’attaccante, però, il classe 2004 sarà a disposizione di Gilardino nel prossimo impegno di Serie A contro il Lecce e raggiungerà la sua nazionale solo dopo aver disputato la partita.