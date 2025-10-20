Espulsione da record per Allan Nyom, difensore del Getafe: entra al 76′, viene espulso 30 secondi dopo per una sbracciata su Vinicius

Incredibile quanto successo nel posticipo di Liga, in occasione della sfida tra Getafe e Real Madrid, con la partita di Allan Nyom durata appena 30 secondi. Il difensore classe ’88, entrato al posto di Kiko Femenìa al 76′, è stato espulso appena 30 secondi dopo per una sbracciata su Vinicius.

Decisione presa direttamente in campo dall’arbitro José Luis Munuera Montero, che non ha esitato ad estrarre il cartellino rosso nonostante le proteste dei tifosi del Coliseum Alfonso Perez. Pochi minuti dopo è arrivato il gol decisivo di Mbappé, che ha regalato la vittoria alla squadra di Xabi Alonso.

Il Getafe ha successivamente finito il match in 9 uomini. L’arbitro spagnolo ha infatti espulso anche Sancris nel finale, per due falli nel giro di 10 minuti da parte dell’attaccante classe ’97.

José Bordalas ha commentato duramente l’espulsione di Nyom: “Vinicius mi ha detto ‘ottimo cambio’. Poi Bellingham è venuto a dirmi qualcosa e gli ho risposto di giocare e stare zitto. Vinicius non deve provocare. L’espulsione di Nyom ha rovinato lo sforzo dei ragazzi, che hanno dato anima e corpo“.