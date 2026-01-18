Genoa, giornata speciale per Nuredini: esordio in A per l’attaccante

La storia di Nuredini, attaccante della Primavera del Genoa, all’esordio in Serie A con la maglia rossoblù contro il Parma

Una giornata speciale, di quelle che restano impresse per sempre, per Joi Nuredini.

L’attaccante della Primavera del Genoa ha vissuto al Tardini un momento chiave del suo percorso, facendo il suo esordio ufficiale in Serie A contro il Parma.

Un traguardo importante che certifica la crescita costante di un talento seguito con attenzione dal club rossoblù. Per il classe 2007 si è trattato della terza convocazione consecutiva con la prima squadra, segnale chiaro della fiducia dello staff tecnico.

Un passo significativo nel processo di avvicinamento al calcio dei grandi. Nuredini rappresenta uno dei prospetti più interessanti del vivaio genoano. Il suo percorso parla di lavoro, continuità e ambizione. E il debutto in massima serie è solo l’inizio.

L’esordio al Tardini e i numeri in Primavera

Il palcoscenico del Tardini ha fatto da cornice all’esordio in Serie A di Nuredini, un momento simbolico per la sua giovane carriera. Entrare in un match di campionato contro il Parma ha rappresentato il coronamento di mesi di crescita tra Primavera e prima squadra. Attaccante centrale di ruolo, Nuredini è un giocatore moderno, capace di lavorare per la squadra e attaccare la profondità.

All’occorrenza è stato impiegato anche come ala sinistra, mostrando duttilità tattica. In questa stagione con l’Under 20 del Genoa ha collezionato 9 presenze. Un bottino arricchito da 4 gol e 1 assist, numeri che testimoniano la sua efficacia offensiva. Prestazioni che non sono passate inosservate allo staff della prima squadra, soprattutto con l’arrivo di De Rossi sulla panchina rossoblù. La continuità nelle convocazioni conferma il suo status di profilo in forte ascesa. Il debutto in Serie A è un premio al rendimento e alla mentalità.

La storia di Nuredini e l’idolo Cristiano Ronaldo

Nato a Savona il 5 agosto 2007, Nuredini ha mosso i primi passi nel mondo del calcio ad Albissola. Da lì il passaggio al Genoa, club che ha creduto fin da subito nelle sue qualità. La svolta arriva nella stagione 2023/24, quando è protagonista con l’Under 18 allenata da Ruotolo. Con quella squadra conquista il titolo italiano, battendo la Roma in finale. Un gruppo ricco di talento, nel quale figuravano anche Venturino, Ahanor (oggi all’Atalanta) ed Ekhator.

Tutti giocatori che hanno poi assaggiato la prima squadra rossoblù. Nuredini si ispira a Cristiano Ronaldo, suo modello per mentalità e attitudine al lavoro. A livello internazionale è nel giro della nazionale albanese Under 19. Con la maglia dell’Albania ha collezionato 12 presenze e segnato 3 gol. A ottobre il Genoa ha blindato il suo futuro, rinnovando il contratto fino al 2028.