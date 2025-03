La Nuova Caledonia a un passo dal Mondiale: sarebbe la prima volta

Trofeo Coppa del Mondo (Imago)

Lo stato oceanico, dipendente dalla Francia, è a una sola partita di distanza da qualificarsi per la prima volta a un Mondiale

“Se è un sogno non svegliateci”: è quello che da questa notte gridano tutti gli abitanti della Nuova Caledonia, un piccolissimo stato situato nell’Oceano Pacifico che è a un passo dal qualificarsi al Mondiale 2026.

Una sola partita separa l’isoletta oceanica da un traguardo storico, che fino anche a qualche mese fa sembrava utopico anche solo immaginare.

Dalla contesa tra Francia e Inghilterra alle rivolte dello scorso anno che hanno portato la nazionale a rinunciare alla partecipazione alla Coppa delle nazionali dell’Oceania: il calcio ora può portare dei momenti di serenità all’intero stato.

Verso la gloria

La vittoria per 3-0 contro Tahiti ha reso chiaro ancora una volta come la Nuova Caledonia stia facendo dei passi avanti importanti a livello calcistico. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella seconda fase di qualificazione al Mondiale, la nazione situata nel Pacifico ha staccato il pass per la finale, dove affronterà la Nuova Zelanda.

Sarà ovviamente la partita più importante della storia del paese, anche se le premesse portano a pensare che gli All Whites guidati da Wood avranno vita facile. Lunedì, il giorno della finale, non è lontano, e in Nuova Caledonia tutti fremono.

Va detto anche che, in caso di sconfitta, la nazionale oceanica avrà la possibilità di giocarsi lo spareggio il prossimo anno.