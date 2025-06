Italia U21, Nunziata: “L’arbitro ha rovinato la partita”

Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21 (CREDITS: Martina Cutrona)

Il CT Carmine Nunziata dopo l’eliminazione dall’Europeo: “I ragazzi hanno dato spettacolo”

“L’arbitro ha rovinato la partita, ma alla fine resta il risultato“. Non usa giri di parole il commissario tecnico dell’Italia Under 21, Carmine Nunziata, dopo l’eliminazione degli Azzurrini dall’Europeo di categoria per mano della Germania.

Una partita segnata dalle decisioni arbitrali, con l’Italia che ha giocato in 10 dall’81° minuto per l’espulsione di Gnonto e in 9 dal 90° minuto per il rosso a Zanotti.

Nonostante ciò, gli Azzurrini hanno fatto partita alla pari e hanno trascinato la sfida ai supplementari con il gol di Ambrosino su punizione al 96° minuto.

“Ringrazio i ragazzi per lo spettacolo che hanno dato per 120 minuti, giocando anche in 9 contro 11 – ha detto Nunziata a Rai Sport – L’arbitro ha rovinato la partita, ma alla fine resta il risultato. Resta grande amarezza, ma la consapevolezza che questa squadra avrebbe meritato di andare avanti“.

“Questi ragazzi conquisteranno spazio”

Nunziata ha poi tracciato un bilancio del biennio azzurro, spendendo parole d’elogio per i suoi ragazzzi.

“Io penso che alla fine se lo prenderanno lo spazio. Alcuni giocano, altri troveranno spazio con più continuità. Dei giocatori che in questi due anni sono cresciuti tantissimo. Sarò contento se vedrò i ragazzi un domani andare su in nazionale A“