Lazio, offerta del Besiktas per Nuno Tavares
Il Besiktas sta lavorando per arrivare a Nuno Tavares della Lazio: messi sul tavolo 10 milioni di euro
Nuove sirene turche per Nuno Tavarez: la Lazio ha ricevuto una nuova offerta dal Besiktas.
Il club turco, che aveva puntato il laterale classe 2000 già all’inizio della sessione invernale, è tornato con un nuovo tentativo.
Per convincere la Lazio, il Besiktas ha messo sul tavolo dieci milioni di euro. Si attende adesso la risposta della società biancoceleste.
La Lazio dovrebbe prima chiudere per un eventuale sostituto. Il nome è sempre quello di Alfonso Pedraza. Il laterale di proprietà del Villarreal è stato bloccato per giugno (firmando anche un accordo preliminare), ma si prova ad anticipare l’arrivo.
A poche ore dalla chiusura del mercato, però, la soluzione sembra difficilmente percorribile.