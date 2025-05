Roma, casting allenatore: Nuno Espirito Santo non è in lista

Nuno Espirito Santo non rientra nella short list della Roma come allenatore della prossima stagione: la situazione.

La Roma continua il casting allenatore per trovare l’uomo per la panchina per la prossima stagione.

Dopo che Ranieri ha salutato lo stadio Olimpico nell’ultima sfida casalinga contro il Milan, è tempo ora per la dirigenza di scegliere la prossima guida tecnica.

Dopo Pioli e Allegri, anche Nuno Espirito Santo (che tanto ha fatto bene con il Nottingham Forest) non è nella short list del club che ha individuato altri profili.

La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, con Ranieri coinvolto nella scelta di chi lo succederà come allenatore della Roma.