Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Nuno Espírito Santo

Il Nottingham Forest ha esonerato il proprio allenatore, Nuno Espírito Santo. Il comunicato del club inglese.

Nuno Espírito Santo non è più l’allenatore del Nottingham Forest.

Il club inglese ha reso nota la decisione tramite un comunicato ufficiale, pubblicato nella giornata di martedì 9 settembre.

Il Forest veniva da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate della stagione di Premier League appena iniziata.

Espirito Santo saluta il club e tra i traguardi migliori ottenuti con il club inglese c’è sicuramente il settimo posto della scorsa stagione che è valso la qualificazione all’Europa League.

Espirito Santo esonerato: il comunicato del Forest

Il club inglese ha reso nota la decisione tramite un comunicato ufficiale: “Il Nottingham Forest Football Club conferma che, a seguito di recenti circostanze, Nuno Espírito Santo è stato oggi sollevato dal suo incarico di capo allenatore. Il Club ringrazia Nuno per il suo contributo durante un periodo di grande successo al The City Ground, in particolare per il suo ruolo nella stagione 2024/25, che sarà ricordato per sempre con affetto nella storia del Club.

Avendo avuto un ruolo fondamentale nel nostro successo la scorsa stagione, occuperà sempre un posto speciale nel nostro percorso”.