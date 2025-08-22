Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo: “Il mio rapporto con Marinakis è cambiato”

Le parole dell’allenatore del Nottingham Forest riguardo il rapporto con Marinakis, il proprietario del club

Un momento già delicato. Il Nottingham Forest vive la prima situazione difficile della propria stagione, dopo soltanto una partita in Premier League. Nella conferenza stampa verso la sfida contro il Crystal Palace, Nuno Espirito Santo non ha nascosto la fase attraversata dal club: “Devo dire la verità: il mio rapporto con Marinakis è cambiato. Ora non è buono“.

L’allenatore e il proprietario avevano già avuto una forte discussione in campo dopo la sfida contro il Leicester City nello scorso maggio, ma nonostante questo l’ex Tottenham aveva firmato il rinnovo: “Ho sempre avuto un buon rapporto con il proprietario, la scorsa stagione eravamo molto molto vicini. Parlavamo ogni e scambiavamo opinioni ogni giorno“.

Il portoghese ha proseguito: “Quest’anno non è più così, non so perchè. Sono sempre preoccupato per la squadra e per la stagione, ma i nostri rapporti sono cambiati. Prima c’era un rapporto buono e rispettoso, ma era più basato sulla fiducia e sulla condivisione di opinioni, e ora non è più così buono“.