Napoli, richieste alte del Liverpool per Nuñez. Sempre caldo il fronte Lucca

Il Napoli continua a lavorare per l’attacco: sempre alte le richieste del Liverpool per Nuñez, rimane caldo il fronte Udinese per Lucca

Continua il mercato del Napoli, soprattutto in ottica attacco. Il Liverpool, però, ha sempre richieste alte per Darwin Nuñez, dunque servirà un investimento importante nel caso in cui gli azzurri decidessero di puntare su di lui.

Dall’altra parte, invece, resta caldo il fronte con l’Udinese per Lorenzo Lucca, su una base di 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Come raccontato nei giorni scorsi, le richieste dei Reds si aggirano intorno ai 65 milioni più 5 di bonus, una pista più complessa rispetto a quella per l’attaccante bianconero.

Lucca piace da tempo al Napoli, e nell’ultima stagione ha segnato 14 gol tra Serie A e Coppa Italia, su un totale di 36 partite.