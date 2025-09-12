Sono bastati “solo” 163 anni: come il Notts County ha completato il calcio inglese

Il club professionistico più antico del mondo, il Notts County, ha battuto tutte le 91 squadre delle 4 massime serie inglesi.

Prima era successo soltanto una volta. Ora, si può dire che anche un’altra squadra ha “completato il calcio”. In Inghilterra la storia del football è sacra, dai club pluricentenari agli stadi più affascinanti del mondo. Eppure, ogni settimana succede qualcosa di imprevedibile, che cambia le carte in tavola.

Settima giornata di League Two, il Notts County ospita il Fleetwood Town nello storico Meadow Lane. La squadra di casa strappa un risicato 1-0, conquistando 3 punti importanti per la classifica.

Ma perché è così speciale questa vittoria? Il club bianconero, battendo i propri avversari nel pomeriggio di sabato 6 settembre, ha stabilito un record personale: è il secondo nella storia ad aver battuto tutte le 91 squadre dei 4 massimi campionati inglesi, dalla Premier League fino alla League Two.

Un club storico, che ha fatto un favore alla Juventus e che detiene il record di club professionistico più antico al mondo. Fondato nel 1863, è riuscito, 163 anni dopo, a completare il calcio inglese.

“Completed Football”: il traguardo del Notts County

L’1-0 al Fleetwood Town ha permesso al Notts County di raggiungere un traguardo storico: il club bianconero è riuscito a battere, nella sua storia, tutte le 91 squadre delle 4 massime serie inglesi.

Dal Manchester United all’Arsenal, battuti negli anni ’80 nell’allora First Division, fino alle squadre delle leghe inferiori, dove i Magpies si trovano da ormai qualche decennio. L’unica squadra a riuscirci prima di loro è stata il Port Vale, nel 2022, ora, il club professionistico più antico del mondo può contare un’altra soddisfazione nel proprio albo d’oro.

Saturday’s victory over Fleetwood sealed another proud achievement in the history of the world’s oldest professional club 🖤 pic.twitter.com/65ubuluyDX — Notts County FC (@Official_NCFC) September 8, 2025

È un club che ha sofferto negli ultimi decenni, dopo essere relegato anche al di sotto del professionismo per gravi problemi extra campo. Ma, con l’arrivo della nuova dirigenza, qualcosa sembra essere cambiato. È tornata quella passione da parte dei tifosi, che, proprio nel match contro il Fleetwood Town, hanno fatto registrare al botteghino la cifra più alta da molto tempo, con 9 mila spettatori.

Nella sua storia, il Notts County ha un solo trofeo: l’FA Cup del lontano 1894. Poi, qualche piazzamento ai piani alti della First Division prima del crollo definitivo. Negli ultimi anni il ritorno in auge, nel professionismo, adesso con un record in più che regala ancora più fascino al club professionistico più antico del mondo.

Quel prestito alla Juventus e la richiesta di aiuto

Il legame tra Notts County e la Juventus affonda le radici in una curiosa vicenda del 1903, quando i bianconeri, allora vestiti di rosa con un papillon nero, ordinarono maglie dal Nottingham Forest per sostituire quelle che scolorivano ad ogni lavaggio.

Per errore, invece, arrivarono quelle del Notts County: da quel momento il club inglese “prestò” le sue iconiche strisce bianconere alla Juventus, inaugurando un legame duraturo tra le due squadre.

La storia si è rivelata utile anche in tempi più recenti: nel 2019 il Notts County, messo a dura prova da una grave crisi finanziaria, si rivolse alla Juventus per ricevere aiuto con le divise, creando un curioso parallelo tra passato e presente. Lo sponsor tecnico Adidas, insieme a Puma, intervenne per supportare il club inglese, mentre la successiva acquisizione da parte di una cordata danese promise stabilità e nuovi kit per la squadra.