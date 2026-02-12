Nottingham Forest, esonerato Sean Dyche dopo 4 mesi
Due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Questi gli ultimi risultati del Nottingham Forest di Sean Dyche. Non abbastanza però per la proprietà, che all’indomani dello 0-0 contro il Wolverhampton ha comunque deciso di esonerare l’allenatore inglese.
Termina così dopo soli 114 giorni l’esperienza dell’ex Everton, Burnley e Watford sulla panchina dei Tricky Trees. Dal 21 ottobre al 12 febbraio, 25 partite totali con una media punti di 1.40.
Terzo allenatore stagionale, quindi, dopo Nuno Espirito Santo e Postecoglou. Una stagione difficile, che vede il Forest a +3 sulla zona retrocessione, occupata da West Ham, Burnley e Wolves.
Brutte notizie (anche) per gli italiani Lorenzo Savona e Nicolò Lucca. Di seguito il comunicato del club inglese.
Nottingham Forest, il comunicato del club
Ecco la nota ufficiale da parte del club. “Il Nottingham Forest Football Club può confermare che Sean Dyche è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore“.
“Vorremmo ringraziare Sean e il suo staff per l’impegno profuso durante la loro permanenza al Club e auguriamo loro il meglio per il futuro. Al momento non rilasceremo ulteriori commenti“.