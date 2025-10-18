Dopo la sconfitta sul campo del Chelsea, il Nottingham Forest ha deciso di esonerare immediatamente Ange Postecoglu

Termina dopo appena 8 partite, di cui 6 sconfitte, l’avventura di Ange Postecoglu sulla panchina del Nottingham Forest.

Vincitore della scorsa Europa League con il Tottenham, l’allenatore non è mai riuscito a trovare la vittoria, e dopo lo 0-3 in casa contro il Chelsea, la dirigenza del club ha deciso di esonerarlo.

Postecoglu scrive anche un record in negativo per il Forest: mai nessuno nella storia ha totalizzato 0 successi in 8 sfide, con solo due pareggi.

L’allenatore australiano era subentrato a Nuno Espirito Santo, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta casalinga contro il West Ham.

Il comunicato del club

Dopo l’ottima stagione scorsa, terminata con la qualificazione in Europa League, l’inizio di questa è stato completamente negativo. Prima l’addio di Nuno Espirito Santo, poi la parentesi negativa con l’ex Tottenham.

Di seguito il comunicato del club: “Il Nottingham Forest può confermare che dopo una serie di risultati e prestazioni deludenti, Ange Postecoglu è stato sollevato dal suo incarico di allenatore capo con effetto immediato. Il club non rilascerà ulteriori commenti al riguardo”.