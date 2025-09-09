Il Nottingham Forest ha annunciato l’arrivo di Ange Postecoglou come nuovo allenatore al posto di Nuno Espirito Santo

Ora è ufficiale: Ange Postecoglou è il nuovo allenatore del Nottingham Forest. Il club inglese ha annunciato il suo arrivo con una nota sul proprio sito.

Postecoglou sostituisce Nuno Espirito Santo, esonerato dopo le prime tre giornate di Premier League in cui ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Come raccontato, il Nottingham Forest aveva trovato già nelle scorse ore l’accordo con il nuovo allenatore, che era rimasto svincolato dopo l’ultima stagione con il Tottenham.

Adesso Postecoglou è pronto per la sua seconda esperienza in Inghilterra.

Nottingham Forest, il comunicato su Postecoglou

“Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Ange Postecoglou come allenatore della prima squadra del club“.

“Postecoglou lavora nel mondo del calcio da oltre 25 anni e arriva a Trentside con un bagaglio di esperienze maturate gareggiando regolarmente e vincendo trofei ai massimi livelli“.