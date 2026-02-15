Nottingham Forest, Vítor Pereira è il nuovo allenatore

Il Nottingham Forest annuncia ufficialmente il nuovo allenatore: ecco il comunicato.

La panchina del Nottingham Forest viene affidata ufficialmente a Vítor Pereira. A comunicarlo è una nota pubblicata sui profili social ufficiali del club.

“Il Nottingham Forest è lieto di confermare che Vítor Pereira è stato nominato allenatore con un contratto di 18 mesi. Il 57enne ora si trasferisce a Trentside con un contratto che durerà fino all’estate del 2027“, hanno spiegato.

Un profilo di grande esperienza internazionale ma soprattutto che conosce bene la Premier League. Dopo le esperienze in Portogallo, Arabia Saudita, Turchia e Brasile ha anche guidato in Inghilterra il Wolverhampton.

La nota si conclude presentando anche i suoi collaboratori: “Sarà affiancato dallo staff tecnico formato da Filipe Jorge Monteiro Almeida (vice allenatore), Luis Miguel Moreira Da Silva (vice allenatore), Bruno Filipe Araujo De Moura (responsabile della prestazione fisica e analisi dell’opposizione) e Pedro Simao Capela Silva Lopes (analista dell’opposizione)“.