Nottingham Forest forte su Marco Silva per la panchina: gli inglesi pronti a pagare la clausola
Per la panchina del Nottingham Forest è forte il nome di Marco Silva: il club inglese è pronto a pagare la clausola dell’allenatore con il Fulham
Continua la ricerca del prossimo allenatore dopo Ange Postecoglou da parte del Nottingham Forest. L’allenatore greco è stato esonerato ieri, 18 ottobre, subito dopo la sconfitta 3-0 contro il Chelsea.
Il nome forte per la panchina biancorossa è quello di Marco Silva con il club inglese che è pronto a pagare la clausola al Fulham per liberare l’allenatore portoghese.
Il Nottingham Forest è pronto anche ad alzare lo stipendio del classe 1977 e a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato di gennaio.