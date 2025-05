Novità sulle condizioni dell’attaccante del Nottingham Forest Taiwo Awoniyi, che dopo l’intervento “sta recuperando bene”

Dopo il bruttissimo episodio che l’aveva coinvolto nella gara contro il Leicester Taiwo Awoniyi, giocatore del Nottingham Forest, era stato portato all’ospedale nella giornata di lunedì 13 maggio.

Una brutta botta all’addome, che l’aveva costretto a subire un’operazione chirurgica dopo gli approfondimenti svolti dallo staff medico.

Dopo essere finito in uno stato di coma farmacologico, sono arrivate nella giornata di sabato 16 maggio delle importanti novità per quanto riguarda l’attaccante.

Come rivelato dall’allenatore del club Nuno Espirito Santo durante la conferenza stampa della gara contro il West Ham, il giocatore “è uscito dal coma farmacologico e sta recuperando dall’intervento. Tutto il club è fiducioso che la situazione possa procedere per il meglio“.

Nottingham Forest, gli aggiornamenti sulle condizioni di Awoniyi

Così Nuno Espirito Santo, allenatore del club di Premier League, ha aggiornato sulle condizioni del suo giocatore: “L’operazione è andata bene. È sotto osservazione, dobbiamo aspettare che i medici diano l’ok per andare a visitarlo. C’è la sua famiglia con lui“.

E ha continuato: “Non è stato facile questo momento, è stato difficile per lui e per noi. Dovrà restare almeno altri cinque giorni sotto osservazione. Proveremo a fargli visita se possibile ed è in ottime mani. Abbiamo una chat e ci ha detto che sta bene, ha solo bisogno di tempo. È un ragazzo magnifico e ci è dispiaciuto molto tutto questo“.