Le novità per quanto riguarda il nuovo allenatore del club inglese dopo l’esonero di Postecoglou. Le ultime.

Il Nottingham Forest ha praticamente deciso il suo prossimo allenatore dopo l’esonero di Ange Postecoglou.

Dovrebbe essere Sean Dyche, che come raccontato nelle scorse ore era anche il favorito. L’ex Everton dovrebbe quindi spuntarla su Roberto Mancini, con il quale il club ha avuto dei contatti ma con cui alla fine non è stato trovato l’accordo.

L’altro in lista era Marco Silva, per il quale però il Forest avrebbe dovuto pagare la clausola per liberarlo dal Fulham.

Anche qui la trattativa si è bloccata, motivo per cui alla fine si dovrebbe andare su Sean Dyche.