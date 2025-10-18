Sono iniziati i sondaggi del club inglese per il dopo Postecoglou.

Il Nottingham Forest pensa già a quello che verrà dopo Ange Postecoglou, esonerato subito dopo la sconfitta per 3-0 contro il Chelsea.

Per il post la pista più forte è quella che porta al nome di Sean Dyche, ex allenatore dell’Everton. Oltre a lui, però, sono confermati anche i contatti con Roberto Mancini che ha già allenato in Premier League e vinto il titolo con il Manchester City.

Tra i sondaggi anche Luciano Spalletti, con il quale però non risultano esserci possibilità.

Il club deciderà in queste ore il suo futuro in panchina.