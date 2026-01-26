Il Monaco è su Noslin: contatti in corso con la Lazio

Il Monaco è interessato a Tijjani Noslin della Lazio: contatti tra le parti per studiare la formula dell’operazione

Il Monaco ha mostrato forte interesse per Tijjani Noslin. Sono infatti in corso i contatti con la Lazio per l’esterno olandese, come raccolto in collaborazione con Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Le parti stanno studiando la formula dell’operazione, e ragionano su un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.

Nel frattempo, dunque, il Monaco mantiene vivo l’interesse per l’ex Verona, perciò i due club continuano a trattare.

Noslin ha giocato 16 partite tra campionato e Coppa Italia, entrando spesso a gara in corso: fin qui due reti e un assist per lui.