Norvegia, la probabile formazione contro l’Italia

Norvegia

Le possibili scelte di formazione di Solbakken per la sfida tra Italia e Norvegia, ultimo atto delle qualificazioni ai prossimi Mondiali

Un ultimo ballo prima della grande festa, per un momento atteso da 27 lunghissimi anni. Dopo un percorso netto e dominante, la Norvegia si prepara a celebrare la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Manca ancora la conferma ufficiale, ma la situazione del gruppo I non lascia grossi dubbi. Dopo 7 vittorie in altrettante partite, rimane l’ultimo ostacolo per completare un girone perfetto: l’Italia.

Proprio quell’Italia contro la quale era stato dato il via al percorso di qualificazione verso le Americhe, con un netto 3-0 a Oslo che, alla prima giornata, aveva già definito le gerarchie del gruppo. L’obiettivo dei ragazzi di Solbakken, adesso, è battere ancora una volta gli Azzurri.

A poche ore dal match, il Commissario Tecnico norvegese pare avere le idee chiare riguardo l’11 titolare che scenderà in campo a San Siro.

La probabile formazione della Norvegia

Sarà ancora una volta 4-4-2 per Solbakken, che vuole dare continuità alla formazione che ha battuto l’Estonia giovedì pomeriggio e potrebbe non cambiare nessuno. In porta ci sarà dunque ancora Nyland, con la coppia difensiva che sarà formata da Ajer e dal bolognese Heggem. I terzini saranno Ryerson e Wolfe, mentre gli esterni di centrocampo Bobb e Nusa – mattatore del match d’andata. Berge e Berg comporranno la mediana, alle spalle dell’imprescindibile duo Haaland-Sorloth.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT. Solbakken

Haaland, attaccante Norvegia (IMAGO)

Dove vedere Italia-Norvegia in tv e in streaming

La partita tra Italia e Norvegia, in programma domenica 16 novembre alle ore 20.45 a San Siro e valida per l’ultima giornata delle qualificazioni al Mondiale, sarà visibile su Rai 1 e su RaiPlay.