La Norvegia di Haaland inizia con il piede giusto le qualificazioni per il Mondiale 2026

Il doppio confronto con la Germania di Julian Nagelsmann, per l’Italia, vale doppio. Non solo l’eventuale qualificazione alle semifinali di UEFA Nations League, infatti. In base all’esito dopo i 180′, le varie nazionali verranno inserite nei gruppi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Anche l’Italia, dunque, conosce già le possibili avversarie di entrambi gli scenari, sia in caso di ribaltone contro i tedeschi, sia in caso di ulteriore sconfitta.

Se la Germania dovesse confermarsi vincente al termine della seconda sfida di Dortmund, gli Azzurri eliminati verrebbero inseriti nel girone I insieme a Israele, Estonia, Moldavia e… Norvegia.

Proprio quella Norvegia che, guidata da Haaland e Ødegaard, ha iniziato nella miglior maniera possibile il proprio cammino verso il Mondiale che si terrà tra Canada, Messico e Stati Uniti. Come, più precisamente? Con un netto 5-0 contro la Moldavia.

Manita Norvegia: Italia e Germania avvisate

Ryerson ad aprire le marcature al 5′, Dønnum a chiuderle al 69′. Nel mezzo, poi, le reti anche di Haaland, Assgaard e Sørloth. Tra Norvegia e Moldavia non c’è competizione. Unico aspetto negativo della sfida dei Løvene (Leoni, ndr) è il cambio forzato per infortunio dell’ex Napoli Østigard, oggi all’Hoffenheim.

Un successo in ogni caso netto, che sa già di monito per gli azzurri, ‘obbligati’ alla qualificazione dopo le due delusioni delle passate rassegne. Ma non solo, lo sono anche le altre partecipanti al girone, ovvero Israele ed Estonia, che si sono affrontate in una sfida terminata 2-1.

Tutti gli scenari possibili per l’Italia

L’Italia conosce già le due alternative, in caso di vittoria o sconfitta nel doppio confronto con la Germania. Un successo consentirebbe alla Nazionale di Spalletti non solo di essere inserita in un gruppo da 4, ma anche contro avversarie più abbordabili. In caso di sconfitta gli Azzurri affronterebbero la Norvegia di Haaland & Co.

Le due possibilità che ha l’Italia di Spalletti:

Passaggio del turno con la Germania – Girone A: Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

– Girone A: Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo Eliminazione con la Germania – Girone I: Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia