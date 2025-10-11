Clamoroso avvio di gara tra Norvegia e Israele

A sorpresa Erling Haaland ha sbagliato due rigori consecutivamente. Al secondo minuto della sfida tra Norvegia e Israele, l’arbitro Marciniak ha fischiato un calcio di rigore in favore dei padroni di casa. L’attaccante del Manchester City ha sprecato il primo tentativo, con il tiro che è stato parato dal portiere Peretz.

L’arbitro ha ordinato però di ripetere il rigore. L’estremo difensore israeliano, infatti, è uscito dalla linea di porta prima che Haaland calciasse il pallone. Il risultato del secondo tentativo è stato lo stesso. Il bomber norvegese ha cambiato lato, questa volta il destro, ma il portiere ha comunque parato il rigore.

Venticinque minuti dopo Erling Haaland ha comunque trovato il gol. Il numero 9 si è liberato bene in area e ha battuto Peretz, segnando il gol del momentaneo 2-0. Il norvegese ha poi chiesto scusa ai tifosi sugli spalti.