Le formazioni ufficiali della sfida tra Norvegia e Israele

Norvegia e Israele tornano in campo per il sesto turno delle Qualificazioni al Mondiale 2026. Oggi, 11 ottobre alle ore 18:00, Haaland e compagni ospitano la Nazionale di Ran Ben Simon, terza in classifica.

Tra la Norvegia capolista e Israele c’è l’Italia, impegnata questa sera alle 20:45 contro l’Estonia. La formazione allenata da Ståle Solbakken guida il girone I con 15 punti in 5 partite (una in più rispetto agli Azzurri di Gattuso).

I norvegesi dominano la classifica con 24 gol segnati e appena 3 subiti. Israele cerca la quarta vittoria del proprio cammino verso i Mondiali. Gloukh e compagni sono reduci dalla sfida contro l’Italia dello scorso 8 settembre, terminata 5-4 per gli Azzurri.

Ecco le formazioni ufficiali del match tra Norvegia e Israele.

Norvegia-Israele, le formazioni ufficiali

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Bobb, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

A disposizione: Dyngeland, Selvik, Pedersen, Helland, Schjelderup, Larsen, Bjørkan, Myhre, Aasgaard, Dønnum, Hanche-Olsen, Arnstad.

ISRAELE (5-4-1): Da. Peretz; Dasa, E. Peretz, Nachmias, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili.

A disposizione: Glazer, Tzur, Baltaxa, Gandelman, Shua, Azoulay, Baribo, Noy, Mizrahi, Gropper, Turgeman, Toriel