Le parole di Haaland alla vigilia della sfida tra l’Italia e la Norvegia valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La Norvegia si prepara ad affrontare l’Italia a San Siro nell’ultima partita della fase a gironi delle Qualificazioni Mondiali. L’appuntamento è fissato per domenica 16 novembre alle 20.45.

Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa Erling Haaland, uno dei protagonisti della Nazionale norvegese.

“Sappiamo che questa è l’ultima gara e faremo di tutto per qualificarci, è questo che dobbiamo fare. Ci manca una partita, possiamo avere pieni punti e cercheremo di vincere anche domani. Dobbiamo finire bene. Sento la responsabilità di dover portare la Norvegia al Mondiale, è ciò che cerco di fare dal 2019. Ora siamo molto vicini, non so se si può chiamare evento storico e farò di tutto per farlo accadere“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’attaccante del Manchester City.

Norvegia, le parole di Haaland

Haaland ha poi continuato parlando del futuro e di un possibile arrivo in Italia: “Mi piace l’Italia. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà nel futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro“.

Poi si è soffermato anche su alcuni giocatori italiani: “Donnarumma? Ho solo belle parole per lui, è una grande persona. Sarà particolare giocare contro di lui, è un po’ strano ma sono 90 minuti di lavoro. Il mio obiettivo è cercare di vincere la partita, quando lo vedrò sarà divertente. Pio Esposito? A essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l’Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l’Inter, è così“.