La Juventus non molla Norton-Cuffy: contatto con il Genoa

La Juventus non molla la pista Norton-Cuffy: proposto un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League

Non solo Kolo Muani: la Juventus continua a lavorare anche per rinforzare la fascia destra e non molla la pista per Brooke Norton-Cuffy, come raccontato nei giorni scorsi.

Il club bianconero ha avuto un contatto con il Genoa, durante il quale ha proposto un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

Al momento, però, i rossoblù non hanno ancora dato la loro apertura a queste condizioni.

Da parte della Juventus, dunque, prosegue l’interesse per il terzino inglese, che fin qui ha segnato un gol e fornito un assist in 22 partite.