Ora è ufficiale: Noa Lang è un nuovo giocatore del Galatasaray

Noa Lang è un nuovo giocatore del Galatasaray: di seguito il comunicato ufficiale del club turco.

Noa Lang è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. A comunicarlo è proprio il club turco, con una nota ufficiale diramati sui propri canali principali.

“È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Noa Noëll Lang e il suo club SSC Napoli S.p.A. riguardo al trasferimento temporaneo del giocatore alla nostra società, soggetto alla richiesta scritta della nostra società e incluso una clausola di acquisto opzionale per il resto della stagione 2025-2026. Di conseguenza, sarà pagata una tassa di trasferimento temporaneo netta di EUR 2.000.000 al club del giocatore. Il giocatore riceverà una tassa netta garantita di EUR 1.750.000 per la stagione 2025-2026”.

Come vi abbiamo raccontato ieri, giovedì 22 gennaio, l’esterno olandese aveva raggiunto l’aeroporto di Capodichino per salutare Napoli, e raggiungere Istanbul. Noa Lang lascia dunque la maglia azzurra dopo soli sei mesi dal suo arrivo.