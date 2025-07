Napoli, in corso le visite mediche di Noa Lang a Villa Stuart | LIVE

Dopo l’arrivo in Italia, il Napoli accoglie il suo nuovo acquisto Noa Lang: il racconto della giornata dell’esterno olandese

È il giorno di Noa Lang al Napoli. Il nuovo acquisto del club azzurro arriva dal PSV, con cui ha segnato 14 gol e fornito 12 assist nella scorsa stagione.

L’esterno olandese è atterrato in Italia nella serata di ieri (QUI il video) ed è pronto per la sua nuova esperienza, la prima in Serie A.

Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Lang per 25 milioni di parte fissa + 2 di bonus, con il PSV che avrà il 10% sulla sua futura rivendita.

Il giocatore è arrivato poco fa a Villa Stuart per le visite mediche: di seguito il racconto della sua giornata.

Napoli, il racconto della giornata di Noa Lang

9:15 – Noa Lang è arrivato a Villa Stuart per cominciare le visite mediche con il Napoli.