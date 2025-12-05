Le parole di Noa Lang ai microfoni di radio CRC in vista del match della 14esiam giornata di Serie A tra Napoli e Juventus.

Napoli-Juventus non è mai una partita come le altre, soprattutto quest’anno che ci sono due ex nelle panchine dei club. Sarà quindi anche la sfida tra Antonio Conte e Luciano Spalletti.

A pochi giorni dal match Noa Lang, intervenuto ai microfoni di radio CRC, ha presentato la gara.

“Senti già nell’aria che qui non è un match come gli altri. Lo sapevo già prima di venire che è una partita importante. Come la stiamo preparando tatticamente? Credo sia meglio tenere in squadra certe dinamiche (ride, ndr)”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Napoli, le parole di Noa Lang

Noa Lang continua poi: “Sappiamo cosa fare, abbiamo qualità, ma dobbiamo mostrare personalità e prenderci responsabilità. Tatticamente non posso dire troppo, ma i piani ci sono. Sto imparando l’italiano, ma è molto difficile per me. Lo capisco, ma non lo parlo ancora bene. Piano piano, migliorerò“.

Infine conclude: “Competitivi in più competizioni? Dobbiamo esserlo, non abbiamo scelta: dobbiamo essere pronti. I big match ci attendono. Il Napoli deve essere competitivo in ogni competizione. Non c’è altra opzione che essere pronti. Con Neres e Hojlund penso che stiamo sviluppando una buona chimica che sta migliorando in ogni partita“.