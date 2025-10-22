Dopo la sconfitta per 6-2 contro il PSV, Noa Lang è tornato sul suo rapporto con Conte: le parole dell’attaccante del Napoli

Non è stato sicuramente l’approccio che Noa Lang sognava con la maglia del Napoli. Arrivato in estate dal PSV, l’olandese non è ancora riuscito a lasciare il segno in Serie A, complice il poco spazio in questo avvio di stagione in azzurro. L’olandese, intervenuto ai microfoni di Voetbal International dopo la sconfitta per 6-2 proprio contro la sua ex squadra, è tornato proprio sul rapporto con Conte: “Non ci parlo molto spesso. Ci ho parlato solo una volta“.

Il classe ’99 ha parlato del poco spazio a sua disposizione in questi primi mesi in azzurro: “Ogni calciatore vuole giocare, non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla, ho firmato un contratto fino al 2030 e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta“.