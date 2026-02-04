Noa Lang ha parlato del suo addio al Napoli: tutte le dichiarazioni dell’olandese

Dopo soli sei mesi si è interrotta l’esperienza di Noa Lang a Napoli. Acquistato a titolo definitivo in estate dal PSV per 25 milioni +3 di bonus, l’olandese ha lasciato l’Italia a gennaio per il Galatasaray in prestito oneroso 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30.

“Non sono uno che vuole andarsene già dopo sei mesi e l’ho anche indicato“, ha esordito lo stesso Lang in un’intervista rilasciata ai microfoni di De Voetbalkantine su ESPN.

Un feeling mai trovato. Tanta panchina, pochi minuti a disposizione e un rapporto ‘difficile’ con il nuovo allenatore. “Nove persone su dieci all’interno del club non volevano nemmeno che me ne andassi. Mi trovavo bene nel gruppo e mi allenavo duramente ogni giorno“.

27 presenze totali di cui poche dal 1′ nonostante i tanti infortuni, 1 gol e 2 assist nella sua esperienza in azzurro. “Nei minuti che ho giocato si è parlato male di me nei media, ma io non ero d’accordo“, ha commentato. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Noa Lang su Conte: “Non è scattata la scintilla”

​Lang poi ha commentato: “Giocavo bene per lo stile di gioco che adottavamo, il mio rendimento doveva però aumentare“. Insomma, non c’era un buon feeling con l’allenatore, che per il reparto offensivo in più occasioni ha dimostrato di preferirgli anche Elmas adattato.

“Non è scattata la scintilla con Antonio Conte – ha specificato il classe 1999 -. Devi anche essere trattato onestamente e non avevo affatto quella sensazione. All’inizio sentivo di voler lottare per il mio posto al Napoli, ma c’è anche un Mondiale in arrivo in estate, quindi la mia scelta ha a che fare anche con quello“.

Con la testa al Mondiale, quindi, la decisione di giocarsi le proprie carte altrove, più precisamente al Galatasaray al fianco di Icardi, Osimhen e altre conoscenze del calcio italiano e internazionale. L’olandese, infine, ha concluso: ​”Sono un ragazzo che ha bisogno di apprezzamento e lo so di me stesso. Se poi non lo ricevi affatto da una determinata persona…“