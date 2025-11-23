Le parole dell’olandese nel postpartita di Napoli-Atalanta

In una notte Noa Lang e il Napoli si riprendono tutto: il primo gol in azzurro, i tre punti, la vetta classifica e una serenità ritrovata.

“È solo l’inizio, il, meglio deve ancora venire. Non è stato un inizio facile per me qui, la squadra era felice per il mio gol perché tutti hanno visto quanto ho lavorato in queste settimane”, ha dichiarato l’olandese nel postpartita a Dazn.

“Sono davvero felice per mio fratello David Neres, abbiamo davvero una bella amicizia e merita il premio di MVP”.

E anche con Conte sembra essere tornato il sereno: “Bisogna seguire le sue regole e andare avanti, ora sono contento”.