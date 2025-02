Padania Football Association: al via il primo raduno collegiale del 2025 per il progetto “No Limits”

Al via il progetto “No Limits”, organizzato dalla Padania Football Association.

La Padania Football Association è pronta a inaugurare il nuovo anno con il primo raduno collegiale del 2025 dedicato alla Rappresentativa “No Limits”, un’iniziativa volta a promuovere il calcio inclusivo e accessibile.

L’evento si terrà presso l’Impianto Sportivo Mercadante di Torino, in via Mercadante 133, grazie alla collaborazione della S.S.D. Dorina. L’allenamento collegiale, in programma domenica 23 febbraio dalle 10:00 alle 12:30, coinvolgerà una ventina di giocatori selezionati per far parte del progetto.

A guidare la sessione ci sarà Mauro Tarasco, commissario tecnico della Nazionale Padana Settore Disabilità, che sarà affiancato da un team di professionisti di alto livello. Tra questi, Angelo Benucci, preparatore dei portieri del Torino FC, Tony Dell’Aglio, preparatore atletico di Individual Tecnique Soccer, ed Enrico Visalli, fisioterapista. L’evento vedrà anche la partecipazione della giornalista Laura Massobrio, in rappresentanza di G.R.P. TV, a testimonianza dell’attenzione mediatica rivolta a questa importante iniziativa.

Oltre allo staff tecnico e sanitario, il raduno sarà arricchito dall’intervento di ex calciatori, vecchie glorie, dirigenti e personalità di spicco del calcio nazionale e piemontese, che offriranno il loro supporto e la loro esperienza ai ragazzi coinvolti.

