Milan, Nkunku ha firmato: accordo fino al 2030
Christopher Nkunku si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan
Christopher Nkunku ha firmato il suo contratto con il Milan: il giocatore ha trovato un accordo fino al 2030.
Operazione, come raccontato nei giorni scorsi, da 37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
Il francese, dunque, si appresta a vivere la sua prima esperienza in Italia dopo l’ultima stagione vissuta con il Chelsea di Maresca.
Nkunku, nella stagione 2024/25, ha segnato 15 gol in 48 presenze.