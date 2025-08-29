Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Nkunku ha firmato: accordo fino al 2030

Redazione 29 Agosto 2025
Christopher Nkunku

Christopher Nkunku si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan

Christopher Nkunku ha firmato il suo contratto con il Milan: il giocatore ha trovato un accordo fino al 2030.

Operazione, come raccontato nei giorni scorsi, da 37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Il francese, dunque, si appresta a vivere la sua prima esperienza in Italia dopo l’ultima stagione vissuta con il Chelsea di Maresca.

Nkunku, nella stagione 2024/25, ha segnato 15 gol in 48 presenze.