Le parole del francese sulle sue condizioni fisiche e l’ha scelta che l’ha portato al Milan

“Penso che sia stato facile scegliere il Milan perché è un grande club, un club storico”, parla così Christopher Nkunku, nuovo attaccante del Milan ai microfoni di DAZN. “Il progetto per me era quello giusto e non vedo l’ora di iniziare. Credo sia stato il momento giusto per trasferirmi qui dal Chelsea. Sono molto contento della mia scelta”.

Il francese parla della sua condizione fisica sottolineando che “al momento sicuramente non sono nella mia forma migliore ma lavoro per questo e presto sarò pronto per giocare”. Dalla Premier League alla Serie A. Tutto cambia. “Sono entusiasta di poter giocare, di sentire questa atmosfera perché penso che sia differente rispetto agli altri paesi”.

Nkunku aggiunge. “Sono felice. Ho parlato un po’ con Maresca (l’allenatore del Chelsea, ndr), mi ha parlato solo bene dell’Italia e della Serie A”.

La maggior parte dei giocatori del Milan è impegnata con le rispettive nazionali. “Quando torneranno inizierò a conoscere meglio tutti i compagni di squadra. Abbiamo una partita tra pochi giorni (contro il Bologna il 14 settembre, ndr). Dovremo farci trovare pronti”.