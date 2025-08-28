Milan a un passo da Nkunku: ultimi dettagli tra club

Oggi, 28 agosto, può essere il giorno dell’accordo tra Milan e Chelsea per Nkunku: con il giocatore c’è già un’intesa di massima

Il Milan continua a lavorare per rinforzare l’attacco.

Oggi, 28 agosto, può essere il giorno dell’accordo per Christopher Nkunku.

Contatti in corso tra il club rossonero e il Chelsea, che stanno discutendo i bonus per un’operazione a titolo definitivo: la trattativa è avanzata e ora si stanno sistemando gli ultimi dettagli.

Come raccontato nelle scorse ore, il Milan ha già trovato un’intesa di massima con il giocatore sui termini contrattuali.