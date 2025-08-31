Torino, Nkounkou è arrivato in città | FOTO e VIDEO
Le prime immagini del difensore francese arrivato dall’Eintracht Francoforte
Il Torino accoglie Niels Nkounkou, difensore classe 2000 arrivato dall’Eintracht Francoforte. Il giocatore è arrivato in città nel pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto.
A un giorno dalla chiusura del calciomercato, dunque, Marco Baroni potrà contare su un nuovo innesto per la sua difesa. Di seguito le immagini del suo arrivo.
Le cifre dell’operazione: come raccontato nei giorni scorsi, Nkounkou arriva a Torino in prestito (a 500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.
Il difensore, nella stagione 2024/25, ha collezionato 23 presenze con la maglia dell’Eintracht Francoforte