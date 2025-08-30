Torino, vicino Niels Nkounkou dell’Eintracht Francoforte: operazione in prestito con diritto di riscatto

Il Torino avanza per Niels Nkounkou: il difensore arriverebbe dall’Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto.

Il Torino pronto a chiudere a sorpresa un colpo in difesa. Il club granata è vicino a Niels Nkounkou, difensore classe 2000.

Il giocatore arriverebbe dall’Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto, andando a rinforzare il reparto granata.

Il club allenato da Marco Baroni troverebbe così un rinforzo in più in difesa. Il giocatore ricopre il ruolo di laterale difensivo sinistro.

Nella scorsa stagione, Nkounkou ha collezionato 12 presenze in Bundesliga. Nella stagione 2023/24, ha segnato 3 gol e servito due assist in campionato.